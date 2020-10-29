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İnce'den ilginç paylaşım!

Memleket Hareketi başlatan Muharrem İnce, twitter'dan ses getiren bir paylaşımda bulundu. Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce iki gün önce, Memleket Hareketi'nin kurucularını bir iki gün içinde açıklayacağını duyurmuştu.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 22:25
İnce'den ilginç paylaşım!

Küskün CHP'li Muharrem İnce'nin parti kurup kurmayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. 

Sabah'ın haberine göre; İnce Twitter'den, Yarın İstanbul'da hareketin yol haritasını ve harekete katılan isimleri açıklayacağı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. İnce "Memleket Hareketi olarak bugünkü çalışmalarımızı tamamladık. Yarın saat 11.00'de İstanbul Bakırköy'deki Polat Otel'de basın toplantımızı gerçekleştireceğiz" dedi.



Muharrem İnce gün içinde, "Ekibimiz; yarın yapacağımız toplantıda herkes kendisini tanıtacak. Arkadaşlarımın önemli bir bölümünü orada göreceksiniz. Ekibin yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çıkacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıtacaklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız. Hepsini birlikte öğreneceksiniz" açıklamalarında bulunmuştu.

Muharrem İnce

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