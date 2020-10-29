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Güney Kıbrıs yanıyor!

Güney Kıbrıs'ın Limasol kenti savaş alanına döndü. Gelen son dakika haberine göre; ülkede tansiyon yükselirken halk corona virüs salgınındaki yetersizlik ve hükümetin yolsuzluklarını protesto etti. Protestocular polis araçlarını ateşe verdi, belediye binasına doğru yürüdü. Polisler ise molotof kokteyli ile karşılık verdi, havaya ateş açtı. Rum polisi eylemlere karışanların tespiti için çalışma başlattı.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 20:13
Güney Kıbrıs yanıyor!

Güney Kıbrıs'ta halk sokaklara döküldü. Limasol kenti adeta savaş alanına döndü. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde halk corona virüs önlemlerini, 5G'yi ve altın pasaport yolsuzluğunu protesto etti. Limasol'da toplanan eylemciler, Rum hükümetinin aldığı korona virüs tedbirleri ile 5G ve Rum tarafında istifalara neden olan usulsüz vatandaşlık dağıtımı ile gündem olan altın pasaport olayını protesto etti.



Öfkeli göstericiler havai fişeklerle polis aracını yaktı. Olayda 1 polis ile itfaiye eri yaralandı. Rum polisi eylemlere karışan eylemcilerin tespiti için çalışma başlattı.




Polis şiddete dönüşen eylemlerin diğer bölgelere yayılmasını engellemek için geniş çaplı önlem alırken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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