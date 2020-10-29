Anlamlı konser! 19.23'te başladı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, saatlerin 19.23'ü göstermesiyle başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri ile kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kutlamaya İstiklal Marşı ile başladı.



Büyük Cumhuriyet Konseri ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor.



19.23'TE İSTİKLAL MARŞI İLE BAŞLADI



İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından okunan İstiklal Marşı ile başladı.













