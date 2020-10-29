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Almanya'da sağlık skandalı!

Almanya’da Bremen Eyalet Mahkemesi, ameliyat sırasında yanlışlıkla dalağı yerine böbreği alınan Türk hasta Kerim Ramazan Uçar'a 90 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi. Yanlış ameliyatla Kerim‘in hayatını mehveden doktor halen çalışmaya devam ediyor.

Dünya / 29 Ekim 2020 Perşembe 20:56
Almanya'da sağlık skandalı!

Kerim Ramazan Uçar, 5 Ekim 2017'de ameliyat olduğu "Klinikum Bremen Mitte Prof.-Hess-Kinderklinik"te dalağı yerine yanlışlıkla sağlıklı böbreği alınınca mahkemeye başvurdu.

Yaklaşık üç yıl süren hukuk mücadelesi sonunda Bremen Eyalet Mahkemesi, hastanenin Uçar'a 90 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.

Uçar, ameliyat edildiği tarihte 18 yaşında olduğunu belirterek, "Keşke o hatalı ameliyat olmasa ve o acıları çekmeseydim. Tazminat böbreğimi geri getirmeyecek, eski hayatımı geri getirmeyecek." dedi.

Uçar, aradan 3 yıl geçmesine rağmen hastaneden hiçbir yetkilinin kendisini aramadığını, buna çok üzüldüğünü söyledi.

Kerim'in ameliyatını gerçekleştiren doktorun çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

"GERİYE DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR AMELİYAT HATASI VAR"

Baba Selçuk Uçar yanlış ameliyatla oğlunun hayatının karartıldığını belirterek, ''Oğlumuzun geleceği önemli. Geriye dönüşü olmayan bir ameliyat hatası var." ifadelerini kullanmıştı.

"GELECEĞİMİ KARARTTILAR"

Geçtiğimiz aylarda yaşadıklarını anlatan Uçar, "Ameliyat edildiğimden bu yana bir türlü geçmeyen karın ağrıları çekiyorum. En çok sevdiğim futbolu halsizliğimden dolayı artık oynayamıyorum. Spor hayatımı bitirdiler. Geleceğimi kararttılar. Resmen yarım insan oldum. Psikolojik tedavi de alıyorum." serzenişinde bulunmuştu.

Anne Durna Uçar oğlunun karın ağrılarının olduğu aralık ayında Türkiye'ye getirerek muayene ettirdiklerini belirtmiş şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türk doktordan, yapılan ameliyatta oğlumun bağırsakları yanlış yerleştirildiğinden bu ağrıları yaşadığını öğrendik. Doktor, şimdilik bir onarım ameliyatının riskli olacağını söyledi. Bizi etraflıca aydınlatan Türk hekimlerinin farkını görmüş bulunuyoruz. Üzüldüğüm şey, hatalı ameliyatla bir insanın hayatı karartılıyor. Ne polis ne de savcı hamlede bulunuyor. Bremen Tabipler Birliği bile doktoru savunuyor. Bu nasıl bir adalettir. Ameliyatta doktorun yaptığı yanlışlığı ekibi de mi fark etmedi? Kim bilir kaç kişi böyle doktor hatalarına maruz kalıyor. Olayı anında Türk ve Alman basınına intikal ettirmemiz ve sürdürdüğümüz mücadele, hastane yönetimini şaşırttı. Ailece oğlumun hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz."

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