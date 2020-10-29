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ABD'de seçimleri kim kazanacak?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 6 gün kala seçim heyecanı üst seviyede. Ulusal çapta yapılan anketlerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Peki seçimi Trump mı Biden mı kazanacak? İşte ABD Başkanlık seçimlerden gelen son dakika bilgileri.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 00:18
ABD'de seçimleri kim kazanacak?

ABD'de başkanlık seçimlerine son 6 gün kaldı ve ülkede seçmenler, gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Son dakika haberi: ABD seçimlerinde son durum ne? İşte anketlerden çıkan Trump ve Biden oyları
Siyasi analiz sitesi "Real Clear Politics"in derlediği güncel anketlere göre, yapılan birçok ulusal anketin ortalaması alındığında Biden'ın, Trump'ın 7,2 puan önünde olduğu görülüyor. Pazartesi günkü anketlerde Biden'ın 7,9 puan önde olduğu dikkate alındığında, Trump'ın rakibi ile arayı kapattığı görülüyor.

Son dakika haberi: ABD seçimlerinde son durum ne? İşte anketlerden çıkan Trump ve Biden oyları
Seçimin kaderini "salıncak eyaletler" belirleyecek

Ülkedeki seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet (swing state)" olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.

En kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da, Biden 26 Ekim Pazartesi günü Trump'ın 1,5 puan önündeyken, bugün bakıldığında Trump'ın rakibine karşı 0,4 puan avantaj elde ettiği görülüyor.

Son dakika haberi: ABD seçimlerinde son durum ne? İşte anketlerden çıkan Trump ve Biden oyları
Pennsylvania'da pazartesi günkü anketlerde, Trump'ın 5,3 puan önünde olan Biden'ın şu anda 3,8 puan üstünlüğü bulunuyor.

Ayrıca pazartesi günü Biden'ın 1,2 puan önde olduğu Kuzey Carolina'da fark 0,7'ye gerilerken, Arizona'da Biden 2,4 puan üstünlüğünü korudu.

Anketlere göre Biden, Michigan ve Wisconsin'de arayı açmayı sürdürüyor. Biden, pazartesi günü 8,1 puan önde olduğu Michigan'da şu anda 8,7, 5,4 puan önde olduğu Wisconsin'de ise şu anda 7,8 puan önde.

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