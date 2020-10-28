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TELE 1'den alçak iftira!

Tele1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu, köpeklerle cami basan Alman polisini ve Merkel’i savunmak uğruna Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk polisine alçakça iftira attı. Özuğurlu “Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor” deme ahlaksızlığında bulundu.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:45
TELE 1'den alçak iftira!

Skandal yayınlarıyla gündeme gelen besleme medya kolu TELE 1 yaptığı yayınla bu kez çizgiyi aştı.

Tele1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu, köpeklerle cami basan Alman polisini ve Merkel'i savunmak uğruna Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk polisine alçakça iftira attı. Özuğurlu 'Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor' deme ahlaksızlığında bulundu.

Alman polisi 21 Ekim'de Başkent Berlin'deki Mevlana Camisi'ne 150 polis ve polis köpekleriyle baskın yapmıştı. Camiye botlarla giren polislerin görüntüleri tepki çekmiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alman Şansölyesi Angela Merkel'e uyarıda bulunmuştu.

ALÇAK İFTİRA

Türkiye karşıtlığı söz konusu olduğunda her şartta karşı safta bulunmayı kendine şiar edinmiş CHP'li belediyelerin fonladığı Tele 1 televizyonun yine alçak yüzünü gösterdi. Tele1'de 'Gün Başlıyor' programını sunan Musa Özuğurlu, Alman Başbakanı Merkel'e arka çıkmak adına Başkan Erdoğan'ı hedef gösterip, Türk güvenlik güçlerinin cemevlerine işediği iftirasını atmaktan geri durmadı.
Alman polisinin yaptığı baskını savunan Özuğurlu, ''Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel'i rahatlıkla eleştirebiliyor.'' dedi.

TELE 1'İN SKANDALLARI BİTMİYOR

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gözler önüne seren Tele 1 daha önce de benzer skandallara imza atmıştı. Tele 1 yorumcusu Can Ataklı da daha önce başörtülü öğretmenleri hedef göstermiş ve 'Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Var mı? Var, maalesef var.' diye konuşmuştu.

ŞEHİTLERE LAF ETME CÜRETİNİ GÖSTERMİŞTİ

Ataklı ayrıca Suriye'de şehit olan askerlerimizin şehit sayılmayacağına ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemişti:
'Şehitlik mertebesi bizim bileceğimiz bir şey değil, biz sadece deriz, bu kadar. Öbürleri şehit cennete gittiler filan. Onu da bilmiyoruz kardeşim. Öyle oyduğu söyleniyor hangi şeye göre. Öyle olduğu söyleniyor. Şehitliğin bir tek anlamı var dini yaymak için ölene şehit denir o kadar. Sonra vatan savunması falan demişler o yazmıyor bir yerde. Korucu ölmüş şehit, köylü can kaybı... Şimdi köylü ölmüş ona da şehit. Bazı kutsal tanımları bu kadar rahat kullanmamamız lazım.'

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN TEPKİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı skandal sözlere sosyal meydadan tepki gösterdi. 'Bu mübarek gecede aşağıdaki iftirayı atan malum Tele1 adlı TV kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah'a, sonra Yüce Milletimize havale ediyoruz.' ifadelerini kulanan Çataklı, 'Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki FRANSIZLARLA da uğraşıyoruz.' dedi.

Angela MerkelSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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