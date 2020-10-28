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Macron'a bir darbe daha! Dava açıyorlar!

Cezayir parlamentosundaki 7 partiden, Fransa'ya, İslam'a ve sembollerine hakaret kampanyası yürüttüğü için uluslararası dava açılması çağrısında bulunuldu. Yedi partiden yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli ifadeleri kınandı.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 19:22
Macron'a bir darbe daha! Dava açıyorlar!

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına, nefret söylemi ve ırkçılık suçlarından Fransa'ya karşı dava açılması çağrısı yapılan açıklamada, Arap ülkelerindeki meclisler de Fransa'nın tutumunu kınamak için olağanüstü toplantılar yapmaya davet edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Fransa

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