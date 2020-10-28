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Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine kabul ve ölüm oranı daha düşük seviyede.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Maryland Üniversitesindeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırmaya göre, kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmak için günlük düşük doz aspirin alan ve hastanede tedavi altında olan Covid-19 hastaları, aspirin almayanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük komplikasyon ve ölüm riskine sahip.

Dr. Chow ve meslektaşları, enfeksiyon komplikasyonları nedeniyle son birkaç ayda hastaneye kaldırılan ortalama 55 yaşlarındaki 412 Covid-19 hastasını inceledi. Hastaların yaklaşık dörtte biri, kardiyovasküler hastalıklar sebebiyle hastaneye kabul edilmeden önce veya hastaneye yatırıldıktan hemen sonra günlük düşük doz aspirin (genellikle 81 miligram) alıyordu.

Yüzde 47 azalma
Bulgular ışığında araştırmacılar, aspirin kullanımının mekanik ventilatöre takılma riskinde yüzde 44 azalma, YBÜ'ye yatma riskinde yüzde 43 azalma ve ölüm riskinde yüzde 47 azalmaya neden olduğunu gözlemledi.

Maryland Üniversitesinde anesteziyoloji doçenti olan Dr. Michael A. Mazzeffi, aspirinin kan inceltici etkilerinin mikroklot oluşumunu önleyerek Covid-19 hastalarına fayda sağladığını tahmin ettiklerini söyledi. “Covid-19 teşhisi konan hastalar, önce doktorlarına danıştıkları sürece günlük aspirin alabilirler.”

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