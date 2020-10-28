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KKTC'de kızına tecavüz eden baba: Sarhoştum!

KKTC'de 14 yaşındaki öz kızına araç içinde tecavüz ederken polise suçüstü yakalanan O.D., cezaevine gönderildi.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:09
KKTC'de kızına tecavüz eden baba: Sarhoştum!

KKTC'nin Gazimağusa kentinde, 3 farklı yerde 14 yaşındaki öz kızına 3 kez tecavüz eden ve polis ekiplerinin devriye görevi sırasında yarı çıplak halde yakalanan O.D. hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Zanlı O.D, “Yakın akraba ile cinsi münasebette bulunma”, “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Cinsel istismar” ve “Cinsel saldırı” suçlamaları ile hakim karşısına karşısına çıkarıldı.

YAKALAYAN POLİS DİNLENDİ
 Kıbrıs Postası'nın haberine göre; olayın soruşturmasını yürüten polis memuru mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı O.D'nin 15-16 Ekim 2020 tarihleri 18.00-00.35 saatleri arasında tır parkı, çamlık bölgesi ve Derinya bölgesinde kullanımındaki araç içerisinde 14 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiğini açıkladı.

Zanlı O.D'nin 16 Ekim 2020 tarihinde saat 00:35'te Derinya bölgesinde araç içerisinde kızı ile birlikte yarı çıplak şekilde devriyede bulunan ekipler tarafından tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlının tutuklanmasının ardından kısmen itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde kızı ile ilişkiye girmediğini ama cinsel temasta bulunduğunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, ayrıca kızın olayı detaylı bir şekilde anlattığını ve kızın anlattıklarını teyit edici ifadeler temin edildiğini belirtti.

'SARHOŞTUM'
Mahkemede söz alan O.D'nin ifadesi ise iğrençliğin boyutunu artırdı. Zanlı O.D “Ben cinsel saldırıda bulunmadım. Araç sürmek için çıkmıştık. O gün de bir gün önce de sarhoştum. Kızımın yaptığı bazı haraketlerden dolayı oldu. Bilinçli birşey yapmadım. İlişkiye girmedim. Gün gelecek kızım büyüyecek ve babamın suçu yok deyip benden af dileceyecek.” diyerek kendisini savundu.

Mahkeme, zanlı O.D'yi davaları görüleceği güne kadar 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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