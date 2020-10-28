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Karadeniz’in gazı Tuz Gölü'nde depolanacak! Vatandaşa gaz indirimi müjdesi

Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın 2023’ten itibaren Tuz Gölü’nde depolanacağını söyleyen Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Vatandaşa daha ucuza gaz verme imkânımız olacak” dedi. Bakan Dönmez, "Yaz aylarında doğalgaz fiyatları spot piyasalarda nispeten daha düşük seyrediyor. O dönemde fiyat avantajını kullanmak için yazdan ucuza aldığımız gazı depolayarak vatandaşımıza gazı daha ekonomik olarak temin etme imkânına kavuşacağız." açıklamasında bulundu.

Ekonomi / 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:04
Karadeniz’in gazı Tuz Gölü'nde depolanacak! Vatandaşa gaz indirimi müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi sahasında incelemelerde bulundu. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın 2023'ten itibaren Tuz Gölü'de depolanacağını belirten Dönmez, şunları söyledi:

6 KAVERNAYA GAZ

BOTAŞ özellikle son yıllarda doğalgaz altyapısını güçlendirmek için birçok proje başlattı. Bunlardan bir kısmı hayata geçti. Mobil LNG gazlaştırma tesislerimiz, FSRU diye adlandırdığımız proje hayata geçti. Bunlardan biri İzmir, diğeri de Hatay Dörtyol'da. Tuz Gölü'nde 1.2 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama projemiz var. Kalan 6 kavernanın da ilk gaz verme işlemlerini an itibarıyla başlatıyoruz. İnşallah onlar da önümüzdeki nisana kadar dolacak. 2023'te 1.2 milyar metreküplük kapasiteyi, 5.4 milyara çıkaracağız. Silivri'de de yaklaşık 3 milyar metreküplük doğalgaz yeraltı depolamamız var. Orayı da 4.5 milyar metreküplere çıkartacağız. Bu iki proje de bittiğinde Türkiye'de 10 milyar metreküplük doğalgaz depolama kapasitesine ulaşmış olacağız.

YAZIN UCUZA ALACAĞIZ

Yaz aylarında doğalgaz fiyatları spot piyasalarda nispeten daha düşük seyrediyor. O dönemde fiyat avantajını kullanmak için yazdan ucuza aldığımız gazı depolayarak vatandaşımıza gazı daha ekonomik olarak temin etme imkânına kavuşacağız.

BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

Projede şu an itibarıyla yaklaşık 1.200 ila 1.500 arasında kişi çalışıyor. Bunun büyük bir kısmı da yerli. Üstünde bulunduğumuz toprağın 600 metre kadar altında tuz domları, kayaları var. Teknik olarak o tuz kayalarını eritiyoruz. Mağaracık ve mağaralar oluşturuyoruz. Yaklaşık 1.500 metre kadar yerin altına iniyoruz. Her bir mağara, 100 milyon metreküplük doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip. İçerisine tam 60 tane Galata Kulesi alabiliyor. Burada mevcut 12 mağara var. İlave 40'la adetle 52 mağaraya ulaşacağız.

2 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Tuz yapılarında dünyadaki en büyük yer altı doğal gaz depolama kapasitesine projesine sahip olacağız. Hedefemez 2023 itibarıyla bu çalışmayı tamamlamak. Projenin büyüklüğü 2 milyar dolar civarında. Bu tutarın tamamına yakınını başta Dünya Bankası olmak üzere çeşitli uluslararası yatırım bankalarının finansmanıyla karşıladık. Bu da Türkiye'ye olan güveni gösteriyor.

FATİH, KASIM BAŞI TÜRKALİ'YE GİDİYOR
Sakarya'daki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Fatih Dönmez, 'Şu anda Filyos'ta Fatih Sondaj Gemimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Muhtemelen 1-2 Kasım gibi de ikinci sondaj noktasına Türkali-1 adını verdiğimiz sondaj noktasına gidecek' dedi. Oradan elde edilen gazı 2023'ten itibaren sisteme vermeyi düşündüklerini hatırlatan Bakan Dönmez, şunları kaydetti: 'Burası da 2023 itibarıyla işletmeye geçecek. Ve oradan ürettiğimiz gazı özellikle yaz aylarında tüketimin düşük olduğu dönemlerde bu depolarımızda depolamış, saklamış, stoklamış olacağız. Kaynak, tüketim ve depo dengesi açısından bu proje son derece stratejik bir konumda.'

Fatih Dönmez

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