CHP'den 29 Ekim çarpıtması! Olmayan yasağa meydan okudu! İçişleri'nden tokat gibi yanıt...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bir gün kala CHP büyük bir algı operasyonunun fitilini ateşledi. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgınını göz önüne alarak 81 ile gönderdiği 'tedbirler ile kutlama' genelgesini çarpıtan CHP, 'kutlamalar yasaklandı' söylemleri ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı açıklamada çarpıtmayı daha da ileri götürdü, olmayan yasak üzerinden meydan okudu. Torun, 'Atalarımız Cumhuriyet'i kurarken izin almadı; biz de kutlarken izin almayacağız' ifadelerini kullandı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise tüm algı operasyonunu çökerten bir açıklama yaptı, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi' dedi.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN İÇİŞLERİ'NDEN GENELGE



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 İl Valiliğine bir genelge gönderildi. Covid-19 salgını nedeniyle tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi;



*Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz 'kontrollü sosyal hayat' döneminin maske ve temizlikle birlikte temel prensiplerinden olan fiziki mesafe kuralına riayet edilebilmesi için bazı ilave önlemlerin alınarak kutlanması dönemsel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta.



Genelgede, tören ve kutlamaların temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilmesi; Covid-19'a ilişkin tüm tedbirlerin uygulanması; tören ve kutlamalara katılacak katılımcı sayısının sınırlandırılması; 28 Ekim'de gerçekleştirilecek çelenk sunma törenlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcilerinden oluşan sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi ve tebrik kabullerinin açık alanda ve büyükşehirlerde 60, diğer illerde 40 kişiyi geçmeyecek şekilde sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.



Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel işyerleri ve binalar ile caddelerin bayrak ve flamalarda donatılmasına önem verilmesi, yurttaşların evlerinin cam ve balkonlarını Türk bayrağı ile donatması konusunda teşvik edici paylaşımlarda bulunulması gerektiği belirtilen genelgede, Cumhuriyet Bayramı'na yakışır ses ve ışık gösterilerinin ve çevrimiçi etkinlikler düzenlenmesi gibi konulara dikkat çekildi.



Genelgede ayrıca, 'Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek ve aynı zamanda salgınla mücadele koşullarına uygun tören/etkinlik/programlara yer verilmesi, Tören ve Kutlama Komitesi tarafından düzenlenerek Vali/Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğinin bildirilmesi gerektiği değerlendirilmekte' ifadeleri kullanıldı.



CHP'DEN ALGI OPERASYONU



İçişleri Bakanlığı'nın dünyada 1 milyonu aşkın insanın canına mal olan koronavirüs salgınını gözeterek, insan sağlığını ön planda tutan genelgesini CHP farklı yorumladı. 'Yasaklama'nın söz konusu olmadığının altı defalarca çizilirken, CHP'li vekiller ve yöneticiler çarpıtma açıklamaları ile kamuoyunda 'yasak' algısı oluşturmaya çalıştı.



'OLMAYAN YASAĞA MEYDAN OKUDU



CHP'li vekillerin çarpıtma içerikli açıklamalarını CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun bir adım daha ileri taşıdı, olmayan yasağı var gibi göstererek meydan okudu.



