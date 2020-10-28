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Bakan Koca açıkladı! İmamoğlu...!!!

Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Sağlık / 28 Ekim 2020 Çarşamba 21:46
Bakan Koca açıkladı! İmamoğlu...!!!

Bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yapılan toplantıya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı.
 
Bakan Koca, 'Bu toplantı bir pandemi toplantısı ya da il hıfzıssıhha toplantısı değildi. İlçe sağlık müdürleri ve başhekimlerimizin katıldığı, İstanbul'un durumunu ve hastane kapasitelerini değerlendirmek için yapılan bir toplantıydı. Ayrıca 5 gün, şu an 7 gün oldu bu bir hafta boyu İstanbul'da olmam nedeniyle yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere birtakım toplantılar için plan yapılmıştı. İstanbul'da İlçe Belediye Başkanları ile görüşüp Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmemek mümkün olabilir mi?
 
Pazartesi günü İlçe Belediyeleri ile görüşme yapıldı biliyorsunuz, Büyükşehir Belediye Başkanı bu arada bildiğiniz gibi rahatsızlandı buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün de kendim arıyorum, arkadaşlarımız yakın takipteler. Genel durumu ve sağlığının iyi olduğunu, ateş bulgusunun kaybolduğunu ve kendilerini iyi hissettiklerini söylediler.' ifadelerini kullandı.
 
Koca, 'Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasetçilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Pandemi konusunun siyasi zemine çekilmemesi konusunda kararlı olacağımızı belirtmek istiyorum.' dedi.
 
Toplantıya vali ve emniyet müdürünün davet edilmesine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, 'Bu toplantı sağlık teşkilatımızla, ilçe sağlık müdürlerimiz ve başhekimlerimizin katıldığı bir toplantıydı. Filyasyonla ilgili sorunları değerlendirmek için Vali'yi ve Emniyet Müdürü'nü ben çağırdım.' diye konuştu.

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