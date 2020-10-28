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Anketçi Kemal Özkiraz rezil rüsva oldu!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üzerinden yapmaya kalkıştığı algı operasyonu elinde patladı. Bakan Albayrak'ın işlem hatası yaptığını iddia edip Twitter'dan "88.5 ile 4.8'i toplayıp 92.8 bulan bir ekonomi bakanımız var. Batmazsak çok ilginç olurmuş" ifadelerini kullanan Özkiraz, asıl hatayı kendisi yaptı.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:05
Anketçi Kemal Özkiraz rezil rüsva oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twiiter üzerinden 'battık, bittik' yaygarası koparanlara net cevap verdi.

EKONOMİMİZE GÜVEN ARTIYOR!

Bakan Albayrak paylaşımında, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi." ifadelerini kullandı.



ALGI OPERASYONU YAPAYIM DERKEN GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜ!

Takvim'de yer alan habere göre; Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımını alıntılayarak aklınca algı operasyonu yapmaya çalıştı. Paylaşımında "88.5 ile 4.8'i toplayıp 92.8 bulan bir ekonomi bakanımız var. Batmazsak çok ilginç olurmuş" ifadelerini kullanan Özkiraz, attığı tweetle gülünç duruma düştü.

Algı operasyonu elinde patlayan anketçi Kemal Özkiraz'ın skandal paylaşımına sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.




KEMAL'A TOKAT GİBİ CEVAP!

Bir sosyal medya kullanıcısı Özkiraz'ın yaptığı işlem hatasını "88.5'in %4.8'i ile toplanarak bulunmuş o 92.8 sayın KeMAL 88.5 : 100 = 0.885 X 4.8=4.248+88.5= 92.748 (92.8)" ifadelerini kullanarak ortaya çıkardı ve algı operasyonu yapmaya çalışan anketçiye tokat gibi cevap verdi!

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