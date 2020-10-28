USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,14 EURO (Alış - Satış) : 9,60 - 9,61

1451 personelle dev operasyon başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır'da, 1451 personelin katılımıyla "Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:09
1451 personelle dev operasyon başlatıldı!

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Batman ve Diyarbakır illerinde “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

1451 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 451 personel ve 89 operasyonel tim görev alıyor.

YILDIRIM OPERASYONLARINDA 137 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 137 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 74 işbirlikçi yakalanırken, 234 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı