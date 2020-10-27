Yunan savaş gemisi battı!

To Vima ve Kathimerini gazeteleri, başkent Atina yakınlarındaki çarpışmanın ardından Kallisto'nun battığını bildiriyor.



27 mürettebatı bulunan savaş gemisindeki askerler tahliye edildi, kazada en az iki kişinin yaralandığını Savunma Bakanlığı doğruladı. Yunan Donanması ise, çarpışmanın sabah 07.30 sularında Saronic Körfezi'nde gerçekleştiğini duyurdu.



Çarpışmanın duyulmasıyla birçok donanma ve kurtarma ekibi olay yerine geldi ancak mayın tarama gemisinin batması önlenemedi.



Yunan televizyon kanalları canlı yayına geçerken, geminin sulara gömülmesi anbean izlendi.



Yunan televizyonlarının ekrana getirdiği görüntülerde, ekipler kazadan sonra denize atlayan dört kişiyi de sudan çıkardı.



Portekiz bandıralı ticaret gemisi Maersk Launceston'un Kallisto'ya arka tarafından çarptığını belirten Reuters haber ajansı, yük gemisinin hasar almadığını duyurdu.



1987 İngiltere'de üretilen 50 metre uzunluğundaki mayın tarama gemisi, 2001 yılında İngiliz donanması tarafından Yunanistan'a verildi.





