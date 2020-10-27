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Türkiye'den BM'ye İdlib çağrısı!

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısında İdlib'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ve sahadaki sükuneti korumak için gerekli askeri önlemleri aldığını belirterek, ateşkes ihlallerinden ve nispi sükunete zarar verecek provokatif eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptı.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 23:01
Türkiye'den BM'ye İdlib çağrısı!

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye oturumunda video konferans ile yaptığı konuşmada, ülkenin kuzeybatısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artışa da dikkati çekti.

Suriye'de rejimin askeri saldırılarının yüzbinlerce sivili yerinden etmesi ve milyonlarca kişinin dar bir alanda sıkışıp kalmasının vakaların artmasında etkili olduğunu ifade eden Sinirlioğlu, Kovid-19 vakalarının yarısının ise Halep'in kuzeyinde tespit edildiğini belirtti.

İnsani yardımların girdiği sınır kapılarından Babüsselame'nin kapatılmasıyla Halep'in kuzeyindeki 1,3 milyon kişiye doğrudan erişimin de sekteye uğradığını söyleyen Sinirlioğlu, bu durumun bölgede sağlık durumunun daha da kötüye gitmesine neden olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE, İDLİB'DE KALICI ATEŞKESİN SÜRDÜRÜLMESİNDE KARARLI

Bu bölgede vakaların daha da artabileceği konusunda uyarıda bulunan Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ne Babüsselame sınır kapısının insani yardımların geçişine yeniden açılması çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de kalıcı ateşkesin sağlanması konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü ve sahadaki sükuneti korumak için gerekli askeri önlemleri aldığını da belirten Sinirlioğlu, ''Ateşkes ihlallerinden ve nispi sükunete zarar verecek provokatif eylemlerden kaçınılması gerek.'' dedi.

PKK/YPG'NİN SURİYE'DEKİ TERÖR SALDIRILARI

Suriye'de barış ve istikrarın önündeki engellerden birinin ise terör örgütü PKK/YPG olduğunu söyleyen Sinirlioğlu, ''PKK/YPG, son 12 ayda yüzlerce Suriyeli sivilin ölümü ve yaralanmasına neden olan 250'den fazla terör saldırısı gerçekleştirdi.'' diye konuştu.

Suriye

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