Parlamentoda kan donduran anlar! Kolunu kesti!

Tayland'da muhalefet partisinden milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça'nın ülkedeki protestoları önemsememekle suçlayarak, palamentoda kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti. O anlar an be an kaydedildi.