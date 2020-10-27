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İlk koronavirüs aşısı uygulandı!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde ABD- Almanya yapımı koronavirüs aşısının denemelerine başlandı. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, üniversite bünyesinde klinik deneylere geçmek üzere olan Covid-19 aşı çalışması için denek adayı olduğunu daha önce açıklamıştı. Aşı çalışmasının uygulanma aşamasını ahaber ekibi böyle ekrana getirdi.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 12:52
İlk koronavirüs aşısı uygulandı!

Biontech tarafından geliştirilmiş aşı ABD- Almanya ortak yapımı aşı insanlara uygulanma aşamasına geldi. Bin kişiye yakın bu aşıyı olmak için gönüllü oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde gönüllü sağlık çalışanlarına böyle uygulanmaya başladı.

ABD- Almanya ortak yapımı Kovid-19 aşısında denek aday olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal: 'Strese karşı bir bağışıklığımız var dolayısıyla bu aşıyı olurken heyecan duymadım.' dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal'ın daha önce yaptığı aşı ile ilgili açıklamaları...

Prof. Dr. Ünal, aşı çalışmaları için gönüllü denek adayı olduğunu da kaydederek, 'Halkımızı bilinçlendirmek için ben de bir denek adayıyım. Değişik yorumlar yapılıyor, 'vay biz denek mi olacağız' diye, tabii ki olacaksınız. Amerikalı, Alman denek olup, 'ben olmuyorum kardeşim' diye bir yol yok. Bunlar o kadar güvenlik tedbirleriyle yapılan çalışmalar ki, girmekte hiçbir sakınca yok. Yan etki olabilir; ama düşük olasılık. Ben kendimi denek olarak yazdırdım. Umut ederim olabilirim' görüşünü dile getirdi.

'KURTULMANIN TEK YOLU MİLLİ AŞI'

Aşıyla ilgili üretim altyapısının ne kadar yeterli olduğunu bilmediğini ifade eden Prof. Dr. Ünal, şöyle konuştu:

'Halkın tamamına yetecek kadar aşı üretimi gerekiyor, bu da altyapı gerektiriyor. Bu altyapı yatırımlarının da varsa genişletilmesi, yoksa yeniden yapılmasında bir an önce çok büyük fayda var. Diğer ülkelerde üretilen aşılar, önce o ülke vatandaşları için kullanılacaktır. Türkiye'de 60 milyon kişiyi aşılayacaksak 120 milyon aşılama gerekiyor şu andaki bilgilerle. Belki sonra da devam edecek. Bundan kurtulmanın tek yolu var milli aşımızın üretilmesi. Hakikaten Türkiye'de de bu yönde bir sürü üniversitede çalışma devam ediyor. Şu anda gelinen noktada üretim ve dağıtım ile ilgili altyapının hızla oluşturulması lazım. Yoğun bakımda hasta tedavi ederek bu iş düzelmez, bu iş kökeninde membaında kurutulur. Bunun için şu anda elimizde olabilecek en iyi olanak da aşı.'

Almanya

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