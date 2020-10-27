Hatay'daki yangında son durum!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. AFAD tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İki yangını söndürme çalışmaları, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri, AFAD ve güvenlik kuvvetlerinin katılımıyla karadan ve havadan sürdürülüyor" denildi.



İlçeye bağlı Karayılan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hızlı müdahalenin ardından birkaç saat içinde kontrol altına alındı.



İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına almak için ekipler, karadan ve helikopterlerle havadan çalışma başlattı.



EVLER TAHLİYE EDİLİYOR



Hatay'ın İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, evleri tahliye etmeye başladı. Alevler yerleşim yerine yakın bölgeyi sararken, vatandaşlar bölgeden koşarak uzaklaşmaya başladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları da sürüyor.



YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ



Geçtiğimiz haftalarda PKK'nın üstlendiği orman yangınları sebebiyle bugün İskenderun'da çıkan yangında da akıllara sabotaj ihtimali geliyor.



ALEVLER YÜKSELİYOR



Bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda yükselen alevler, yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı. Evlerin boyunda yükselen alevler nedeniyle bölgede ulaşımda da sorun yaşanıyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken güvenlik görevlileri de vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırıyor.



BAKAN PAKDEMİRLİ, HATAY'A GİDİYOR



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İskenderun ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan, çevredeki evleri de tehdit eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a gidiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, tüm programlarını iptal ederek Hatay'daki yangın bölgesine geçiyor" denildi.