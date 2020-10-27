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Eski Bakan Durmuş'a TBBM'de veda!

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören ve önceki gün hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 13:14
Eski Bakan Durmuş'a TBBM'de veda!

Eski Sağlık Bakanlarından ve MHP Milletvekillerinden Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören Durmuş, 73 yaşında hayatını kaybetti. Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: ADAM GİBİ ADAMDI

Durmuş ile ilgili bugün grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Osman Durmuş kardeşim, yol arkadaşım, dava insanı, iyi bir ülkücü ve adam gibi bir adamdı. Kendisine, ülkücülere ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

BAKAN KOCA: MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osman Durmuş'un vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bir süredir tedavisi devam eden sağlık eski bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun" dedi.

MHP'den yapılan açıklamada "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. dönem Milletvekilimiz ve Eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakkın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Devlet Bahçeli

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