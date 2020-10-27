EGM'den İskenderun paylaşımı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinden kaçan 2 PKK'lı terörist, köşeye sıkışınca çatışma çıktı.



Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden biri üzerindeki bombayı ateşledi. Patlama sonucunda 1 terörist öldü.



2 TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı oldukları öğrenilen, İskenderun'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, vatanı parçalamak, milleti bölmek isteyen hainlere izin verilmediğini bildirdi.



"MİLLETİMİZE BÖLMEK İSTEYEN HAİNLERE İZİN VERMEDİK"



EGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vatanımızı parçalamak, milletimizi bölmek isteyen hainlere izin vermedik, vermeyeceğiz. İnançlı ve kararlı mücadelemiz son terörist yok edilene kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.



Paylaşımda Türk bayrağı grafiği ile Hatay ve İskenderun etiketleri de kullanıldı.





