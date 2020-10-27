Düğün fotoğrafçılığında son nokta!

Brezilya'da fotoğrafçılık yapan Wellinton Barbosa, düğün fotoğrafı çekimi için ilginç bir teknik kullandı. Barbosa, çiftin fotoğraflarını yangın söndürme uçağı üzerlerine su boşaltırken çekti.



Uçaktan boşalan su gelin ve damadın üzerine gelerek bütün anı mahavetti. Ama gelin ve damadın bu durumdan hoşnut olduğu görüntülendi.



O anlar anbean kameralara yansıdı.