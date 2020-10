CHP'li Faik Öztrak'tan skandal sözler!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası skandal açıklamalar ile tepki çekti. Öztrak, Başkan Erdoğan'ın sert sözlerle eleştirdiği Macron'un yanında durdu, Erdoğan'ı diplomatik dilden uzak olmak ile itham etti. Öztrak, Türkiye karşıtı sözlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı yerden devralan Öztrak, 'Kimsenin canının, malının güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım yoktur.' diyerek yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmemesi gerektiğini söyledi. Öztrak, Türkiye'nin Fransa mallarını boykot kararına da şartlı destek verdiklerini ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...



ÖZTRAK'TAN SKANDAL SÖZLER



CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası basın toplantısında yabancı sermayenin Türkiye'ye girişini skandal sözlerle engellemeye çalıştı. Türkiye'de can ve mal güvenliği olmadığını öne süren Öztrak, 'Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde yatırım yoktur.' ifadelerini kullandı.



Öztrak'ın sözlerini daha önce birçok kez Kılıçdaroğlu kullanmıştı. Alman Focus Dergisine bu yönde röportaj veren Kılıçdaroğlu, grup toplantılarında da bu tavrını sürdürmüştü.



ŞARTLI DESTEK



Türkiye'nin Fransa'ya karşı boykot kararı almasına da değinen Öztrak, şartlı destek açıklaması yaptı. Öztrak, 'Eğer karşı taraf böyle bir boykotu uyguluyor ise Türkiye de karşılık vermelidir' diye konuştu.



ERDOĞAN'IN MACRON'A YÖNELİK SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ



Başkan Erdoğan, İslamı ve Türkleri hedef alan, kendisine de haddi aşan ifadeler kullanan Macron'a sert çıkmıştı. Öztrak, Erdoğan'ın dik duruşunu eleştirdi, diplomatik dil kullanılmadığını öne sürdü. Öztrak, 'Dış politika parti kongrelerinin malzemesi olunca diplomatik üsluptan uzaklaşılıyor' ifadeleri ile Macron'a deyim yerinde ise sahip çıktı.



S-400 ALGISI SÜRÜYOR



Türkiye Rusya'dan aldığı S-400'lerin testlerini gerçekleştirmiş, kararlılığını gözler önüne sermişti. CHP, bunu görmezden gelerek algı yapmayı sürdürdü. Öztrak, 'S-400'leri hangarlara atıp, ülkenin en pahalı hurdası haline getirmeye hazırlanıyorlar.' sözleri ile tepki çekti.