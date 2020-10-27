USD (Alış - Satış) : 8,03 - 8,04 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

Bill Gates, koronavirüs için yeni tarihi açıkladı!

Uzun zamandır aşı kampanyaları yürüten ve koronavirüs salgını konusunda uyarılarında bulunan ABD'li milyarder Bill Gates, aşının insanlığın hizmetinde olabileceği tarihle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 14:12
Bill Gates, koronavirüs için yeni tarihi açıkladı!

Kurduğu vakıfla aşı çalışmalarına büyük destek veren ABD'li mültimilyarder Bill Gates, sandığımızdan daha erken Kovid-19 aşısına kavuşabileceğimizi söyledi.

Kovid-19 aşısı geliştirme süresini mümkün olduğunca kısaltabilmek amacıyla aşıyla uğraşan çeşitli ilaç devlerine Bill & Melinda Gates Vakfı üzerinden milyarlarca dolar akıtan Microsoft kurucusu, 2021'in başında aşının elimizde olabileceğini duyurdu.

'İki ya da üçü gelecek yılın başında hazır olabilir'
Yahoo Finans'ın düzenlediği 'All Markets Summit' panelinde Genel Yayın Yönetmeni Andy Serwer'a konuşan Gates, her şey yolunda giderse, Batı'da geliştirilen ve üçüncü aşama klinik denemeleri yapan altılıdan iki ya da üçünün gelecek yılın başında hazır olacağını belirtti.

'En şanslısı Pfizer'
ABD merkezli ilaç devi Pfizer'in çok deneyimli bir aşı şirketi olduğunu ve çalışmalarını çok iyi tasarımladığını, dolayısıyla ipi ilk göğüsleyecekler arasında olma şansının yüksek olduğunu dile getiren Gates, Britanya merkezli ilaç devi AstraZeneca'nın yanısıra Johnson & Johnson, Novavax, Moderna ve Sanofi'yi de gelecek yılın başında aşıyı çıkarabilecek şirketler olarak sıraladı.

'Mükemmel olmayabilir'
Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştirme çalışması yürüten AstraZeneca'nın denemelerine katılan gönüllülerden birinin öldüğünün hatırlatılması üzerine denemelerin normal gidişatı içinde bunun şaşırtıcı olmadığını söyleyen Gates, şu uyarıyı yaptı:

'İlk altı içinden iki-üçü onaylansa bile sizin hasta olmanızı ve başkalarına bulaştırmanızı durdurmak açısından etkililiği mükemmel olmayabilir.'

'Nüfusun yüzde 70'ini aşılamamız lazım'
Yeterince Kovid-19 aşısı tedarik edilirse 2021'in sonuna doğru şimdi olduğumuzdan daha iyi durumda bulunacağımızı, ama hala normale geri dönmemiş olacağımızı öngören Gates 'Vaka sayısını gerçekten düşürmek için o zamana dek nüfusun yüzde 70'ini aşılamamız lazım, ama bu hastalık dünyanın herhangi bir yerinde varolduğu müddetçe yeniden bulaşma ihtimali her zaman olacaktır' dedi.

Komplo teorileri engeli
 Ama kendisinin ve ABD'nin bir numaralı halk sağlığı yetkilisi Dr. Anthony Fauci'nin malzeme yapıldığı aşı karşıtı komplo teorileri gündemde oldukça geniş çaplı aşılamanın zor bir iş olabileceğini sözlerine ekledi.

Bill Gates

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement