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Başkan'dan dünyaya net mesaj!

PKK'lı teröristlerin Hatay'ı kana bulama planı emniyet güçlerinin başarılı müdahalesiyle engellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da konuyla ilgili çok net bir mesaj geldi.

Güncel / 27 Ekim 2020 Salı 00:03
Başkan'dan dünyaya net mesaj!

PKK'lı teröristlerin Hatay'ı kana bulama planı emniyet güçlerinin başarılı müdahalesiyle engellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da konuyla ilgili çok net bir mesaj geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'Hatay'da gerçekleştirdikleri başarılı terörle mücadele operasyonu nedeniyle kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun.

Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı. 


Recep Tayyip Erdoğan

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