Bakan Koca'dan son dakika uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan vatandaşlara uyarılarda bulunmaya devam ediyor.



Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, 'Vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da dün son toplantımızı Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ve özel hastane yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. Salgına karşı organize olalım' dedi.



