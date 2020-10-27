Bakan Akar'dan kritik temas!

Resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ve Özbekistan Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Viktor Mahmudov ile yaptığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı'na geçti.



Akar, burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'un da katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de hazır bulundu.



Akar, görüşmenin ardından Özbek gazetecilere yaptığı açıklamada, ata yurdu olarak nitelendirdiği topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Özbekistan'a önemli ve anlamlı bir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Akar, "Çok olumlu görüşmeler yaptık." diye konuştu.



Akar, verimli geçen toplantılarda askeri eğitim ve iş birliğinin yanı sıra savunma sanayii konularını da ele aldıklarını bildirerek, şunları söyledi:



"Programımız kapsamında son olarak da değerli Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildik. Kendilerine yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi sunma fırsatı bulduk. Gelecek dönem için son derece umut verici, ciddi taahhütler içeren görüşmelerimiz oldu. Temenni ediyoruz ki önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla vardığımız mutabakatları gerçekleştirme imkanı bulacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere verdiği talimat da bu yönde. Özellikle 2016'dan itibaren ülkelerimiz Cumhurbaşkanlarının vardıkları mutabakat kapsamında, çizdikleri çerçeve dahilinde biz bakanlar için çalışma alanları son derece geniş. Biz de bu çerçeve içinde verilen görevleri alnımızın akıyla başarmayı amaçlıyoruz. Buradaki kardeşlerimizle birlikte çalışarak, ortak çalışmalarla ihtiyaçların karşılanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki bu çalışmaların sonucunda başaracağız."



"GÜÇLÜ KARDEŞLİK BAĞLARI"



Bakan Akar, Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu bir kez daha hatırlatarak, hem askeri eğitim ve iş birliği hem de savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.



İki ülke arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık bulunduğunu söyleyen Akar, birbirini seven iki devlet ve millet olarak ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını aktardı.



Akar, bulunduğu her ülke için bir tehdit olan FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine de değinerek, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile imzaladıkları Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nün de iki ülke silahlı kuvvetlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.