Ankara'da 7 DEAŞ'lı yakalandı

Ankara'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lıların 29 Ekim ve 10 kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirtildi.
Teröristlerin Suriye'den kaçak olarak Türkiye'ye geldiği tespit edildi. Gözaltına alınanlardan birinin kanlı infaz görüntüleriyle tanındığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimat doğrultusunda 4 ilçede 6 noktada gözaltı işlemleri yapıldı. İki ayrı hücrede çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. 7 DEAŞ'lı Ankara terörle mücadele şubesinde sorgudalar.