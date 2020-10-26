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Yağlama nasıl yapılır?

Kayseri’den tüm Türkiye’ye adını duyurmuş kayseri yağlaması tarifi herkes tarafından sevilmektedir. Kıyma, domates, biber ve çeşitli baharatlarla hazırlanan kayseri yağlaması 11 kat ince lavaşla hazırlanmaktadır. Kayseri yağlaması tarifi eşsiz görüntüsüyle sofranızı süslerken, harika lezzeti ile de iştahınızı açacak. Kayseri yağlaması tarifi yapılmaya başlandığı ilk andan beri mutfağınıza eşsiz lezzetler yayacak. Eşsiz lezzetiyle kayseri yağlaması tarifi: Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

Yaşam / 26 Ekim 2020 Pazartesi 21:01
Yağlama nasıl yapılır?

Kayseri yöresine ait kayseri yağlaması tarifi tüm yöreler tarafından bilinmektedir. Kayseri yağlaması tarifi 11 kat ince açılmış lavaş arasına kıymalı harç koyularak hazırlanmaktadır. Kıyma, domates ve biber karışımına eklenilen çeşitli baharatlar kayseri yağlamasına eşsiz bir lezzet katmaktadır. Eşsiz görüntüsüyle iştah kabartan kayseri yağlaması tarifi, ziyafet sofralarınızda başköşeye kurulacak. Eşsiz lezzetiyle kayseri yağlaması tarifi: Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

YAĞLAMA TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 silme yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 su bardağı un
İç harç için:

500 gr kıyma
3 orta boy domates
2 büyük boy yeşilbiber
1 büyük boy kırmızıbiber
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:

1 kase yoğurt

YAĞLAMA TARİFİ YAPILIŞI

Ilık süt, şeker ve mayayı sıcak bir fırının üzerinde mayalanmaya bırakın.
Geniş bir kaba elenmiş unu alın. Sıvıyağ, su, tuz ve aktifleşmiş mayayı ekleyin.
Hamuru iyice yoğurun ve 11 eşit bezeye ayırıp bezeleri yuvarlayın.
Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar bekletin.
Geniş bir tavaya tereyağı ve sıvıyağı alın.
İnce doğranmış soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Ezilmiş ve ince doğranmış sarımsağı ekleyin.
Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ekleyin ve iyice kavurun.
Küçük küçük doğranmış domatesi ekleyin.
Salçayı da ekleyip iyice karıştırın.
Suyunu, tuzunu ve baharatları ekleyin. Kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekleyin.
Mayalanan hamurları bir yemek tabağı boyutunda açın ve bir saç üzerinde pişirin.
Pişen lavaşların arasına eritilmiş tereyağı sürün ve yumuşamaya bırakın.
Bir lavaş, bir kat kıymalı harç olacak şekilde hamurları üst üste dizin
11 kat olan hamuru dörde bölün ve orta kısmına yoğurt dökün.
Kayseri yağlaması tarifi hazır. Afiyet olsun…

YAĞLAMA TARİFİ KAÇ KALORİ?

Ortalama 100 gr 1 porsiyon kayseri yağlaması, yaklaşık 160 kalori içermektedir.

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