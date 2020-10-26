USD (Alış - Satış) : 8,03 - 8,04 EURO (Alış - Satış) : 9,49 - 9,51

Seçilirse hepsini görevden alacak!

3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini ABD Başkanı Donald Trump'ın kazanması durumunda, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) Direktörü Gina Haspel ve Savunma Bakanı Mark Esper ile diğer birçok ismi görevden alacağı açıklandı.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 22:29
Seçilirse hepsini görevden alacak!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) Direktörü Gina Haspel ve Savunma Bakanı Mark Esper ile diğer birçok ismi kovacağı iddia ediliyor.

Başkan Trump'ın işten çıkarılacaklar listesinin oldukça uzun olduğunu belirten kaynaklar ancak listenin başındaki isimlerin FBI Direktörü Wray, CIA Direktörü Haspel ve Savunma Bakanı Esper'in olduğunu söyledi. Diğer taraftan Trump'ın Eğitim Bakanı Betsy DeVos'tan da memnuniyetsizliğini uzun süredir dile getirdiğini aktaran kaynaklar, Trump'ın zaman zaman Adalet Bakanı Bill Barr'dan da şikayet ettiğini açıkladı.

Haberde, Trump'ın Haspel ve Barr'dan memnuniyetsizliğinin ana nedeninin bu iki birimin seçimlerden önce Obama'nın Rusya Soruşturmasına müdahalesi ile ilgili delilleri yayımlamamaları olduğu belirtildi.

Trump'ın seçimlerdeki şaibeler ve sokak olayları nedeniyle uzun süredir FBI Direktörü Wray ile de ters düştüğü belirtildi

Amerika Birleşik Devletleri

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement