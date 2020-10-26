Paşinyan'dan Türkiye'ye yeni iftira!

Alçak saldırılarıyla ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'dan Türkiye karşıtı yeni bir iftira geldi.



Vatan savunmasını devam ettiren ve haydut Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan ordusu karşısında adeta bozguna uğrayan, cephede ne var ne yok bırakıp kaçan Ermeni askerlerinden esir alınanlar terör örgütü PKK ile kol kola olduklarını itiraf etmişti.



YALANA DEVAM EDİYOR



İşgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan, çıktığı Hindistan kanalında Türkiye'nin bölgeye paralı asker yolladığı yalanına sarıldı.



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İFTİRALAR...



Rusya'nın arabuluculuk çalışmaları kapsamında sağlanan ateşkese rağmen haydut Ermenistan'ın özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere saldırıları devam etmişti. Konuya ilişkin canlı yayında açıklama yapan Paşinyan ateşkesi Ermenistan tarafının bozmadığını iddia etti.



Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmaları da fırsata çevirmeye çalışan Paşinyan, Hindistan kanalında Pakistan hakkında da asılsız iddialarda bulunup işgal ettikleri Karabağ bölgesine Pakistan tarafından silahlı savaşçıların gönderildiğini söyledi.



