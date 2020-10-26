MSB'den Akdeniz'de eğitim!

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz’de “Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri” icra edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz’de “Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri” icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'de "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" icra edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait hücumbot ve Kara Kuvvetlerimize ait taarruz helikopteri ile Doğu Akdeniz'de "Hücümbot-Taarruz Helikopteri Müşterek Eğitimleri" icra edildi. Eğitimler başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.