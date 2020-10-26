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Mansur Yavaş vatandaşı kandırmaya kalktı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 30 Milyon TL tasarruf ettiğini söylediği kiralık araçlar konusunda geçen yıla kıyasla 13 Milyon TL daha fazla para ödediği ortaya çıktı.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 19:37
Mansur Yavaş vatandaşı kandırmaya kalktı!

Ankara'ya elle tutulur hiçbir hizmeti olmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu seferde vatandaşın aklıyla dalga geçmeye kalktı.

Tasarrufu ağzından düşürmeyen Yavaş'ın, 30 Milyon TL tasarruf ettik dediği, kiralık araç konusunda, geçen yıla kıyasla 13 Milyon TL fazla para ödediği ortaya çıktı. 



CHP'Lİ BELEDİYELERİN TASARRUF YALANI DEVAM EDİYOR

Tasarruf ediyoruz yalanıyla vatandaşın aklıyla alay etmeye çalışan CHP'li Belediyelerin yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kiralık araçlar konusunda 30 Milyon TL tasarruf ettiğini iddia etti.



BELEDİYE KAYITLARI ÖYLE DEMEDİ!

Yavaş'ın kiralık araç yalanı kısa sürede ortaya çıktı. CHP'li belediye başkanının göreve geldiği günden itibaren kiralık araç ücretlerini nasıl katladığı, belediye harcama raporlarına yansıdı. Yavaş tasarruf ettik dediği yıl önceki döneme göre 13 Milyon TL daha fazla harcamış. Belediye Yavaş'ın önceki dönemde 14 Milyon TL harcanan kiralık araç giderlerine 27 Milyon TL harcadığı ortaya çıktı. 

Mansur Yavaş

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