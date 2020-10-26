Kılıçdaroğlu’nun şaibeli il başkanı

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık'ın sahibi olduğu şirketin Türkiye'de tüm ihalelere girişinin 2022'ye kadar yasaklandığı ortaya çıktı. Uyanık, milyonları alıp inşaatları yarım bırakmış, üç defa Türkiye'de tüm ihalelere girişi yasaklanmış ama CHP Bitlis İl Başkanı seçilmişti. Üstelik halen sekreteri H.D.C.'ye cinsel taciz ve şantajda bulunduğu gerekçesiyle Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. İşte detaylar:



Uyanık'ın sahibi olduğu Uyanık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin; Kamu İhale Kurumu'nca Türkiye'de tüm ihalelere girişinin 27 Eylül 2019 ile 7 Eylül 2022 tarihleri arasında üç defa yasaklandığı bildirildi.



Uyanık'ın şirketi, Kadıköy Belediyesi Acıbadem Kapalı Spor Kompleksi inşaatını yarım bıraktı ve işçilerin haklarını ödemeden kaçtı. İhalenin bedeli 28 milyon 700 bin lira. İhalede; Acıbadem Kapalı Spor Kompleksi'nin 400 gün içinde bitirilmesine yönelik madde yer aldı.

Uyanık'ın şirketi, 13 Ağustos 2018 tarihinde bitirilmesi gereken inşaatı yarım bıraktı. Kadıköy ilçesi Acıbadem Mahallesi'nde yapımına başlanan spor kompleksinin kaba inşaatı olduğu gibi duruyor.



Uyanık'ın; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aldığı iki ihalenin şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle iki defa daha ihalelere giriş yasağı aldığı öğrenildi.

Uyanık'ın; cinsel taciz ve şantajda bulunduğu iddiasıyla Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığı bildirildi.



Uyanık, 26 Ocak 2020'de CHP Bitlis İl Başkanı seçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cinsel taciz ve şantajda bulunduğu iddiasıyla yargılanan, Kamu İhale Kurumu tarafından tüm ihalelere girişi üç defa yasaklanan Uyanık'ın il başkanlığına seçilmesine onay vermesi dikkat çekiyor.



CİNSEL TACİZLE SUÇLANIYOR

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Gökner Kayaş Zor tarafından hazırlanan iddianameye göre; Uyanık 2018 yılı içinde değişik günlerde H.D.C.'ye kendisi ile evlenmesi, kendisiyle birlikte olması ve yakınlaşması yönünde birden çok teklifte bulundu. 'Benimle birlikte olursan babanı cezaevinden çıkarırız' dedi. Müştekiyi sık sık cep telefonundan aradı. Uyanık'ın müştekinin kullandığı cep telefonuna değişik zamanlarda birden fazla cevapsız çağrı bırakıp cinsel taciz içerikli söylemlerde bulunması ve mesaj çektiği tespit edildi. Uyanık zincirleme cinsel taciz suçunu işledi. TCK 123. Maddesine göre cinsel taciz eylemini müteselsilen gerçekleştirdi. Şüphelinin elinde müştekiye ait görüntü ve fotoğraflar bulunduğunu müştekiye söyleyerek kendisi ile birlikte olmazsa bu görüntüleri ailesine göstereceğinden bahisle şantaj yaptığı anlaşıldı.

