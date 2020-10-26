Kartal Denizli'de nefes aldı!

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maça harika başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, 13'te Atiba ile öne geçti, 39'da Aboubakar'ın penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Kara Kartal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci devre golle başladı.



Kanadalı forvet Larin, 47'de takımının 3. golünü kaydetti. 67'de Josef, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı, hakimiyet Horozlar'a geçti. Denizlispor 76'da Mesanovic ile ümitlenirken 90+4'te Sacko'nun attığı gol puan için yeterli olmadı.