Kartal Denizli'de nefes aldı!

Beşiktaş, Milli aradan sonraki haftayı bay geçti, adeta futbola hasret kaldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri, tam 22 gün sonra Denizlispor deplasmanında sahaya çıktı. Haftaya 19. sırada giren Kara Kartal, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maça harika başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, 13'te Atiba ile öne geçti, 39'da Aboubakar'ın penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Kara Kartal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci devre golle başladı.
Kanadalı forvet Larin, 47'de takımının 3. golünü kaydetti. 67'de Josef, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı, hakimiyet Horozlar'a geçti. Denizlispor 76'da Mesanovic ile ümitlenirken 90+4'te Sacko'nun attığı gol puan için yeterli olmadı.