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İzmir'de yeni tedbirler!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptığı açıklamada kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda uyarıda bulunmuştu. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanarak ek kararlar aldı.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:25
İzmir'de yeni tedbirler!

İzmir'de artan vakaların ardından Valilik yeni kısıtlamaları duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, belediyelerin, kolluk araçlarının, camilerin ses sistemlerinden, diğer iletişim kanallarından maske kullanımı ve fiziksel mesafe kuralı konusunda duyurular yapılması kararlaştırıldı.

Kovid-19 pandemisine yönelik sahada ve diğer yapılacak tüm çalışmalarda, ihtiyaç duyulması halinde ehliyeti olan kamu personelinin şoför olarak görevlendirilebilmesi kararı alındı.

Kentte bulunan tüm kamu ve özel bankalara vatandaşların girişi sırasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında mutlaka HES kodu sorgulaması yapılacağı, HES kodu olmayanların bankaya girişine izin verilmeyeceği, uygulama koordinasyonunun banka yönetimi tarafından sağlanacağı da kararda belirtildi.

OSB'DEKİ FABRİKALARDA ÇALIŞANLAR

İzmir'de bulunan organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışan işçilerin HES kodu almasının sağlanması, HES kodunun personelin bilgi sistemine işlenmesi ve HES kodu sorgulandıktan sonra iş yerlerine girişlerine izin verilmesi de karara bağlandı.

Buralardaki HES kodu sorgulanması işlemlerinin OSB yönetimi ve iş yeri yetkilileri tarafından koordine edilmesi ve bu konuda personel görevlendirilmesi de kararlaştırıldı.

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