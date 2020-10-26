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İphone 12 için TBMM'ye başvuru yapıldı!

Apple’ın iPhone 12 modellerinin kutusundan şarj aleti ve kulaklığı çıkardığı artık herkes tarafından bilinir hale geldi. Apple çevreyi korumaya katkı sağlamak için bunu yaptığını dile getirirken, şarj aleti ve kulaklığın birim fiyat bazında diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de oldukça pahalı olması epey tepki gördü.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 16:04
İphone 12 için TBMM'ye başvuru yapıldı!

Dünya genelinde iPhone 12'lerin kutusundan sadece USB – Lightning kablo çıkıyor, tek bir ülke hariç: Fransa. Geçen günlerde paylaşılan iPhone 12 Pro kutu açılış videosunda da Fransa'dan satın alınan cihazın kutusundan EarPods, yani kablolu kulaklık çıktığı gözler önüne serilmişti.

Bunun nedeni tahmin edilebileceği üzere yasal zorunluluklar. Diğer ülkeler ile benzer şekilde şarj aleti yok, ancak Fransa'da telefonların kutusundan kulaklık çıkması zorunlu. Benzer bir kanunun Türkiye'de de uygulanması gerektiğini düşünen kullanıcılar, toplu bir şekilde TBMM'ye başvuru yapmaya başladı.

Başvurulardan biri şöyle:

'Fransa Cumhuriyeti'nde 12 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 15 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve ekte bir nüshası bulunan yönetmelik, teknolojik cihazlarda artan radyasyon sebebiyle tüketicinin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüketicilerin satın almış oldukları cihazlarla beraber kulaklık ve benzeri aksesuarların da verilmesi ve radyasyon maruziyetini azaltan bu ürünlerin kullanılmasının teşik edilmesi, teşvik edilmemesi veya belirtilen ürünlerin verilmemesi durumunda ise cezai işlem uygulanmasını öngörmektedir. Bu ve buna benzer düzenlemelerin ülkemizde de uygulanması kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederim.'

Fransa

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