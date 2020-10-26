İbrahim Kalın'dan net Azerbaycan mesajı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın ateşkesi bir kez daha bozması sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirten Kalın, 'Diplomasi adı altında işgali sürdürmeye çalışanların çabaları boşa çıkacak. Karabağ eninde sonunda özgürlüğüne kavuşacak' dedi.