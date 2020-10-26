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İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi, Suriye, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkiler konuşuldu.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 20:58
İbrahim Kalın'dan kritik görüşme!

İbrahim Kalın ve Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Karabağ meselesine diplomatik yollarla çözüm arayışlarının önemli olduğuna vurgu yapılırken Ermenistan tarafının ateşkes ihlallerinin ve sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanabilmesi için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan tümüyle çekilmesinin elzem olduğu yinelendi.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda uluslararası toplumun BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Suriye'de İdlib çatışmasızlık bölgesinde rejim ve destekçilerinin son dönemde artan saldırılarının endişe kaynağı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Muhtemel yeni krizlerin ortaya çıkmaması için 5 Mart Mutabakatının korunması ve anayasa çalışmaları ile siyasi çözümün sürecinin desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

ErmenistanSuriye

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