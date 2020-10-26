Hatay'daki patlamada flaş gelişme!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan bir son dakika açıklaması geldi.







Vali Doğan sosyal medya hesabından; 'Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.' ifadelerini kullandı.