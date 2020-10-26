Hatay'daki patlamada flaş gelişme!

Hatay Valisi Rahmi Doğan: 'Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.'
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan bir son dakika açıklaması geldi.
Vali Doğan sosyal medya hesabından; 'Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.' ifadelerini kullandı.