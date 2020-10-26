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Hatay'da terör saldırısı!

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 21:23
Hatay'da terör saldırısı!

Amanos dağlarından Türkiye'ye eylem amaçlı gelen iki PKK'lı terörist, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı. Teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun İlçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri ölü olarak ele geçirildi.

Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de etkisiz hale getirilmesi için çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin üzerindeki bombanın da çatışma esnasında patladığı öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde canlı bomba kendini patlattı. Patlamanın ardından terör örgütü mensupları ile polis arasında çatışma çıktı.

Aynı saatlerde Payas ilçesinde de Jandarma'nın kontrol noktasına silahlı saldırı oldu. İskenderun'da bir emniyet amiri, Payas'ta da bir astsubay yaralandı

İskenderun Fener Caddesinde canlı bomba kendini patlattı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen patlamada çevredeki işyerleri ve araçlar zarar gördü. Patlamanın ardından elinde uzun namlulu silah olduğu belirtilen terör örgütü üyesi ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada bir polis otosu kurşunların hedefi oldu. Çatışmada bir emniyet amiri yaralandı.

PAYAS'TA KONTROL NOKTASINA SALDIRI

İskenderun'da canlı bomba patlatan PKK terör örgütü mensupları aynı saatte Payas ilçesinde Jandarma'nın kontrol noktasına silahlı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada bir astsubay yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi.

Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı. Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA!

Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi.



Vali Doğan sosyal medya hesabından; 'Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir. kamuoyu bilgilendirilecektir.' ifadelerini kullandı.

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