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Bu görüntülere rekor ceza geldi!

İstanbul Çekmeköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup konvoy yaparak düğün eğlencesi düzenledi. Motosikletlerle trafiğe çıkan patinaj çekerek yol kapatan gruptakiler tüm yaşananları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Polisleri 14 kişiye Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 44 bin 520 lira ceza kesti.

3. Sayfa / 26 Ekim 2020 Pazartesi 21:15
Bu görüntülere rekor ceza geldi!

İstanbul Çekmeköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan bir grup konvoy yaparak düğün eğlencesi düzenledi. Motosikletlerle trafiğe çıkan patinaj çekerek yol kapatan gruptakiler tüm yaşananları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Polisleri 14 kişiye Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 44 bin 520 lira ceza kesti.



Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup düğün eğlencesi düzenleyerek konvoy yaptı. Tüm bu anları sosyal medya hesaplarından yayınlayan gruptakiler yine yasak olmasına rağmen düğün salonunda da oyun oynadı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri o sürücüleri tek tek tespit etti. Sürücülerden lastik yakarak drift yapan Batuhan A. ve Yakup A.'ya 12 bin 280 lira ceza kesildi. Makas atan sürücü İsa Y'ye ise bin 280 lira ceza yazıldı. Ayrıca konvoyda bulunan ve düğüne katılan 14 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesi ile 44 bin 520 lira ceza yazıldı.
Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerince görüntülerdeki düğün konvoyu ile ilgili yapılan çalışmada, Motosiklet ile drift yapan, lastik yakan 06 SG 337 plakalı araç sürücüsü Batuhan A. ve 34 GC 9447 plakalı araç sürücüsü Yalçın A. yakalandı.

DRİFT YAPANLARA 12 BİN 282 LİRA CEZA

Sürücüler Batuhan A. ve Yalçın A. 'e 2918 sayılı K.T.K' nın 67/1-D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT-) maddesince ayrı ayrı 6 bin 141 lira toplamda 12 bin 282 lira Trafik idari para cezası uygulandı. Şahısların sürücü belgelerine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, 06 SG 337 plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.



ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Batuhan A. ve Yalçın A. 'e TCK 179/2 (Kara , Deniz hava veya demiryolu araçlarının kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 Aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden Çekmeköy Vefa Karadurdu Polis Merkez Amirliğince adli işlem yapıldı.



MAKAS ATANA BİN 228 LİRA CEZA

34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü İsa Y. 'a 46/2-G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri, makas) maddesine istinaden bin 228 lira idari para cezası kesildi.

DİĞER SÜRÜCÜLERE TEK TEK CEZA YAZILDI

Konvoya dahil olan diğer 10 araç sürücüsüne 2918 sayılı K.T.K'nın ilgili 56/1-D ve 73/A maddelerine istinaden toplamda 2 bin 640 lira idari trafik para cezası tutanağı düzenlenmiştir.

44 BİN LİRA KORONAVİRÜS CEZASI KESİLDİ

Konvoya katılan 14 sürücüye ayrıca 14 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden 3 bin 180'er lira toplamda 44 bin 520 lira idari para cezası uygulandı.

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