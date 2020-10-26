Artık e-Devlet'ten yapılabilecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek.



ABONELİK İPTALİ İŞLEMLERİ ARTIK E-DEVLET'TE



E-Devlet Kapısı'ndaki fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak. Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak ya da faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan abonelik iptal başvurusunu yapabilecek.



İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.



E-DEVLET ÜZERİNDEN HANGİ HİZMETLERE ULAŞILIR?



Adalet Bakanlığı



- Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

- Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

Mahkemede davası olan vatandaşlar sonucu ve süreçlerini incelemek için dosya numarası girerek buradan davalarını kontrol edebilir. Adli sicil kaydı sorgulanır ve farklı kurumlara vermek için çıktısını alınabilir.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu



- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

- IMEI Kaydet

- IMEI Sorgulama

- Numara Taşıma Sorgulama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim bölümünden adınıza kayıtlı numaraları öğrenebilirsiniz. Ayrıca IMEI sorgulayarak telefonunuzun kayıt bilgilerinize bakabilir, adınıza ait borç bilgilerini öğrenebilirsiniz.



Emniyet Genel Müdürlüğü



- Araç Sorgulama

- Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

Adınıza ve plakanıza borç sorgusunu bu menü üzerinden yapabilirsiniz.



Sosyal Güvenlik Kurumu



- 4A Emekli Aylığı Kesintileri

- 4A Emekli Aylık Bilgisi

- 4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4B Borç Durumu

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Aylık Bilgisi

- 4B Tescil Kaydı

- 4C Emekli Aylığı Kesintileri

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Tescil Kaydı

SGK, SSK işlemlerinizi bu bölümden yapabilirsiniz. SGK hizmet dökümünü alabilir, 4A-4B-4C olan bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz.



E-Devlet üzerinden diğer hizmet veren kurumlar ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve PTT.



E-DEVLET KAPISI NEDİR?



E-Devlet, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan bir internet sitesidir. E-Devlet Kapısı'nın amacı kamu hizmetlerini vatandaşlara, işletmelere, kamu kurumlarına bilgi ve iletişim teknolojileriyle etkin ve verimli bir şekilde sunmaktır.



E-DEVLET ŞİFRESİ ALMAK İÇİN:



T.C kimliğiniz varsa eğer herhangi bir PTT şubesine başvurarak şifrenizi alabilirsiniz. Elinizdeki şifre ile hemen sisteme giriş yapabilirsiniz. Türk vatandaşı olan 15 yaşını doldurmuş her birey şifre alabilir. Verilen şifre kişinin kendisine özeldir. Ancak sisteme giriş yaptıktan sonra kendinizin belirleyeceği, belirli kriterlerden oluşan bir şifre kullanılacaktır.



NASIL KULLANILIR?



Kişisel bilgi ve işlemlerinize ulaşmak için T.C kimlik numaranız ile PTT den aldığınız şifre ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden anında giriş yapabilirsiniz.



ELEKTRONİK HİZMETLERDEN FAYDALANMAK İÇİN ÜCRET ÖDENİYOR MU?



Elektronik hizmetler (e-hizmetler) için kamu kurumları tarafından herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmesi öngörülmemişse, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak e-hizmetler için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.