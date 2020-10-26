Aliyev'den sert sözler! 'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor'

Son dakika haberi: Ermenistan'ın ateşkesi üçüncü kez ihlal etmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kritik açıklamalarda bulundu. Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında; 'Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu. 'Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.' dedi.



