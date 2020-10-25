Tarımda flaş yıllık artış!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." açıklamasında bulundu.