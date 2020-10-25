USD (Alış - Satış) : 7,94 - 7,95 EURO (Alış - Satış) : 9,39 - 9,41

Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında bir dizi temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının Türkiye'nin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günü olduğunu söyledi.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 22:49
Bakan Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, İstanbul Avrupa Yakası Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ettiğimiz 112 Acilin Anadolu Yakası çalışanlarıyla buluştuk. Salgına karşı verdiğimiz mücadelede, tıpkı diğer hizmetlerdeki gibi büyük görev üstleniyorlar." dedi.

Bakan Koca, bir diğer paylaşımında ise vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günü olduğunu hatırlattı.

Günün ikinci toplantısını Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde yaptıklarını aktaran Koca, "Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." dedi.

Bakan Koca, söz konusu paylaşımlarında, "Salgına karşı daha sıkı organize olalım." çağrısında bulundu.

Göztepe

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞ KAZASI DURUMUNDA NELER TALEP EDEBİLİRSİNİZ?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement