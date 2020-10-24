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Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.

Güncel / 24 Ekim 2020 Cumartesi 16:37
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.

BAYİLERE GİTME ZORUNLULUĞU SONA ERECEK

Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.

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