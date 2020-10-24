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İGDAŞ’a rekor müdür ataması

Seçimlerde israfı kendisine malzeme yapan CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, göreve geldiğinden beri israf rekoru kırıyor. İGDAŞ’ta 24 olan müdür sayısı 37’ye yükseldi. Yeni müdürlere makam odaları ve araçlar tahsis edildi.

Güncel / 24 Ekim 2020 Cumartesi 12:24
İGDAŞ’a rekor müdür ataması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.'de (İGDAŞ) müdür saltanatı yaşanıyor.

Her fırsatta belediyede israftan ve çözüm olarak tasarruftan dem vuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İGDAŞ yönetimini devraldıktan sonra kurumdaki icraatları hayret uyandırdı.

İGDAŞ'ta 24 olan müdür sayısı CHP'li başkanın döneminde 37'ye yükseldi. Mithat Bülent Özmen, İGDAŞ Genel Müdürü yapıldı. İşbaşı yaptıktan bir süre sonra eski yönetim döneminden kalma müdürleri istifaya zorlayan İGDAŞ yönetimi, birikmiş tazminatları vermemek için mail yoluyla işten çıkın çağrısı yaptı. Görevli müdürler de 'haklarımızı almadan çıkmıyoruz' diye yanıt verince 16 müdür askıya alındı. Ancak İGDAŞ, bunların yerine 13 yeni müdür atadı. Atamalarla birlikte 24 tane olması gereken toplam müdür sayısı, yönetimin zafiyeti nedeniyle 37'ye yükseldi. Ekonomik ve hukuki hakları verilmediği için işten ayrılmayan müdürler boşta dururken, yeni müdürler için makam odaları ve araçlar tahsis edilerek, maaş ödemeleri de yapılıyor.

Ağustos ayında istifayı kabul etmeyen müdürlerin mailine yeni koşulları kabul etmemeleri halinde ücretsiz izne çıkarma veya birikmiş yıllık izinleri kullandırma gibi tehditler de eklendi.

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