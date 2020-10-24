Bu haberi okumadan! Plan yapmayın!

Hafta sonu planı yapacaklar dikkat. İstanbul'da hava durumu değerlendirmeleri sizi mutsuz edebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Son dakika açıklamasına göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.