Borç yapılandırmanın ayrıntıları netleşti

AK Parti'nin toplumun birçok kesimini ilgilendiren vergi ve amme alacaklarına ait geniş kapsamlı borç yapılandırmasıyla ilgili teklifinin detayları belli oldu. AK Parti'nin hazırlamış olduğu düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, içerisinde varlık barışı ve kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması gibi önemli maddeler içeren kanun teklifine eklendi.



500 MİLYARLIK YAPILANDIRMA

Komisyonda kabul edilen düzenlemeye göre; KDV, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçları, vergi cezaileri gecikme zamları, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar yeniden yapılandırılacak. 500 milyarlık alacağının yapılandırmasının tahsilatında borçluya 2 ayda bir ödeme koşulu ile 18 taksit imkânı getiriliyor. Bunun etkisiyle, 36 aya kadar bir taksitlendirme olmuş olacak. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, anaparaya işleyen faizler silinecek. Bunun hesaplanmasında Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılacak. İlk taksit içerisinde bu borçlar ödenirse, YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinmiş olacak. İlk taksit ödeme tarihi Ocak 2021 olarak belirlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un ayrıntılarını açıkladığı pakette öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da bulunuyor. Yapılandırmadan yararlanmak için yılsonuna kadar başvuru yapılabilecek. Daha önceki düzenlemelerden yararlananlar ve borçlarını ödeyemeyenler de yeniden yapılandırma kapsamına alındı.



SGK PRİMLERİ KAPSAMDA

Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına alındı. İlk taksit Şubat 2021'de ödenecek. Gümrük vergisi, gümrük para cezalarının yapılandırma kapsamına alındı.



EMLAK VERGİSİ DE VAR

İl özel idarelerine olan borçlar da kapsama girdi. Emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergileri, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırma kapsamına alınıyor. Bunlara da yine yıl sonuna kadar müracaat edilmesi gerekiyor. TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında bulunuyor. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları ve organize sanayi bölgelerinin kredi borçları da yapılandırılacak. İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazlar hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacakları da yapılandırma kapsamında. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları da kapsama alındı.



500 MİLYAR LİRALIK YAPILANDIRMA

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ndeki basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, vergi yapılandırması teklifininin vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını söyledi. Muş, yapılandırılan borçlara 18 taksit imkÓAnı tanınacağını ifade etti. Muş, 'Vergi affı da pakette yer alıyor mu?' sorusu üzerine, 'Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var' dedi. Yapılandırmasının miktar olarak büyüklüğünün sorulması üzerine Muş, 'Farklı farklı kurumların alacakları var. Farklı idareler, farklı birimler var. Yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz' bilgisini verdi.



HOBİ BAHÇELERİNDEN GERİ ADIM YOK

HOBİ bahçeleri ile ilgili düzenlemeye ilişkin olarak da Muş, 'Tarım arazileri üzerine yapılan ruhsatı, imarı olmayan tamamen kaçak yapılar. Zaten bunlarla ilgili yerel idarelerin işlem yapması gerekiyor. Mevcut mevzuatımıza aykırı bir şekilde hülle yoluyla kanunu etrafından dolanarak bu birinci sınıf tarım arazisini yapılaşmaya açıyorlar. Bunu alan vatandaşlarımız tapusu, imar izni olmadığını biliyor. Bunu yapanlar da biliyor. Yerel yönetimlerin işlem yaptıkları var. Sanki hukuki yeni düzenleme getiriyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalıştırıyorlar. Bunların hiçbiri doğru değil, Bunlar zaten yasak yapılıyor' dedi.